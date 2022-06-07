СОГЛАСОВАНИЕ ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ ИЛИ 100 % ВОЗВРАТ ДЕНЕГ
СОГЛАСОВАНИЕ ПЕРЕПЛАНИРОВКИ БЕЗ ХЛОПОТ, С ГАРАНТИЕЙ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА В ДОГОВОРЕ
Согласуем перепланировку жилых объектов любой сложности и конфигурации в кратчайшие сроки с гарантией результата.
Оформим перепланировку в офисах, торговых площадях, нежилых коммерческих объектах на выгодных для вас условиях.
ГАРАНТИЯ ЦЕНЫ СОГЛАСОВАНИЯ ПЕРЕПЛАНИРОВКИ
НАШЛИ ДЕШЕВЛЕ? ДАДИМ 15% СКИДКУ!
Узнайте цену на согласования квартиры через онлайн-расчет. Для расчета цены нежилых помещений нажмите «Рассчитать стоимость»
согласовали с нами
с первого раза
ЗДРАВСТВУЙТЕ,
МЕНЯ ЗОВУТ АНТОН ПЕЛЕХ
Я — руководитель «Перепланировки Нет»
Вы сейчас выбираете компанию и задаетесь вполне естественными вопросами: сколько стоит согласование, что конкретно я получу за оплаченные деньги, как убедиться в надежности компании и какие есть гарантии?
Мы работали много лет, чтобы сейчас предоставить самые выгодные условия для своих клиентов. Возьмем 100 % рисков на себя и гарантируем выполнение обязательств
АНТОН ПЕЛЕХ
РУКОВОДИТЕЛЬ
АНТОН ПЕЛЕХ
РУКОВОДИТЕЛЬ
ОБзор квартир с перепланировками
Что нельзя согласовать при перепланировке?
Запрещено размещение мокрых зон санузла и кухни над жилыми комнатами соседей с низу, так же как и размещение туалета и ванной над кухней соседей ниже. Объединение лоджии или балкона с комнатой, с присоединением площади тоже не согласуют. Особое внимание обращайте на демонтаж несущих стен и конструкций.
Несущие конструкции
Вынос
батареи
Санузел
над кухней
Объединение балкона
Короба вентшахт
Кухня над комнатой
Изменение
фасада
Санузел над комнатой
В каких городах мы работаем?
История согласования перепланировок началась с города Омска, где базируется главный офис.
С каждым годом список городов, где мы начинаем свою работу пополняется.
Расширение географии услуг не ухудшает их качество, а наоборот позволяет взять лучшее с каждого региона и применить перенятый опыт и знания во всех городах.
Услуги перепланировки
Риски при перепланировке
Квартира без согласованной перепланировки юридически чиста на 80%. Объект имеет расхождения данных с Росреестром. Расхождения затрагивают базовый чертеж и площадь объекта — это относится к недостоверным данным.
ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ОТ 2 500 РУБЛЕЙ
В 2 ИЗ 10 СЛУЧАЕВ
Ст. 29 ЖК РФ п. 5
Отзывы наших клиентов
Надежность, скорость и 100 % результат. Отзывы наших клиентов этому подтверждение!
Есть замечания или предложения?
Позвоните на прямой номер службы поддержки
8 995 671 73 78
Этапы согласования перепланировки
01
этапы работ
Оставляете заявку
или через
02
этапы работ
Замер
Выезжаем к вам
- СОБИРАЕМ ИНФОРМАЦИЮ об объекте: тип дома, ведомость отделки
- ПРОВОДИМ ЗАМЕРЫ объекта высокоточной Leica Disto X3
- ФОТОФИКСАЦИЯ имеющегося ремонта и коммуникаций
ВЫЕЗД НА ЗАМЕР БЕСПЛАТНЫЙ
03
этапы работ
Заключение договора
- ОГОВАРИВАЕМ УСЛОВИЯ сроков и гарантии
- ЗАКЛЮЧАЕМ договор
- ПРЕДОПЛАТА 20% (остаток после положительного согласования)
04
этапы работ
Согласование
- ИЗГОТАВЛИВАЕМ ПРОЕКТ и согласовываем с заказчиком
- ПРОВОДИМ все этапы согласования в установленный срок
- ГОТОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ привозим заказчику — согласование окончено
До встречи на замерах
Нажимая «Заказать согласование» вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и обработки персональных данных на сайте
Частые вопросы о согласовании перепланировки
МОЖНО ЛИ ПРИСТУПИТЬ К РЕМОНТУ ДО ВЫДАЧИ РАСПОРЯЖЕНИЯ?
По закону, к ремонту можно приступить только после получения положительного Распоряжения о согласовании. До этого все ремонтные работы будут незаконны. Начало ремонтных работ без согласия проводится на свой страх и риск.
ЧЕРЕЗ СКОЛЬКО Я МОГУ ПРИСТУПИТЬ К РЕМОНТУ?
В среднем, получение Распоряжения занимает 2-2,5 месяца. После получения Распоряжения можно спокойно приступать к ремонту, не опасаясь жалоб соседей или визита жилищной инспекции.
ЧТО ВХОДИТ В СОГЛАСОВАНИЕ "ПОД КЛЮЧ"?
В согласование перепланировки «Под ключ» входит все юридическое сопровождение и подготовка требуемых документов. По итогу работ у Вас будет следующий пакет:
- Старый тех. паспорт
- Проект перепланировки
- Распоряжение
- Акт приемки в эксплуатацию
- Новый тех. паспорт
- Акты скрытых работ (если проводились соответсвующие работы)
- Согласие банка и страховой компании (если квартира в ипотеке)
- Технический план
- Новая выписка из ЕГРН
ТРЕБУЕТСЯ ЛИ ОФОРМЛЕНИЕ ДОВЕРЕННОСТИ?
При согласовании перепланировки «под ключ» обязательное условие — оформление доверенности на перепланировку и переустройство соответствующего объекта. Доверенность безопасная. По ней мы имеем право представлять ваши интересы только в вопросах перепланировки и переустройства и только по объекту, где проводится перепланировка
МОГУ ЛИ Я ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЯ?
В Москве и регионах при внесении незначительных изменений в проект возможно его переподписать в Администрации без новой подачи и получения нового Распоряжения. Если правки значительны, то придется подавать пакет документов зановоо
Технические вопросы
МОЖНО ОБЪЕДИНИТЬ КУХНЮ С КОМНАТОЙ?
При наличии электрической варочной поверхности и демонтаже НЕ несущей стены согласование возможно. При газифицированных кухнях и несущих стенах в некоторых случаях допускается объединение.
ДАДУТ МНЕ СОГЛАСИЕ НА ОБЪЕДИНЕНИЕ ТУАЛЕТА И ВАННОЙ?
Если объединение проводится в границах старого туалета и ванной, то согласование возможно. При расширении границ нового санузла следуйте правилу — размещение мокрой точки санузла запрещено над жилыми комнатами и кухнями соседей этажом ниже.
ПРИСОЕДИНЕНИЕ БАЛКОНА/ЛОДЖИИ, ОБЪЕДИНЕНИЕ С КУХНЕЙ, КОМНАТОЙ ВОЗМОЖНО?
В 90% случаев присоединение и объединение балкона/лоджии с комнатой или кухней запрещено. Допускается установка «французский» окон со сносом подоконной части, однако ее можно сносить только в кирпичных или монолитно-каркасных домах.
Финансовые вопросы
КАКОЙ ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ?
При заключении договора вносится предоплата 20% от стоимости договора. Остаток вносится после получения положительного Распоряжения. При окончании ремонтных работ, Заказчик сообщает об этом и мы завершает оставшиеся работы по договору.
ВОЗМОЖНА ЛИ РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА?
Рассрочка платежа уже предусмотрена при подписании договора. Первый платеж размером 20% от стоимости договора вносится при подписании. Следующий платеж будет только через 2 месяца. В некоторых ситуациях этот срок может быть увеличен при предварительном согласовании с руководством.
КАК Я МОГУ ОПЛАТИТЬ ВАШИ УСЛУГИ?
Мы предоставляем все распространенные формы оплаты:
- прямой перевод на банковскую карту
- банковский перевод по выставленному счету
- наличными в офисе
- кредитной/банковской картой через веб-терминал
Сопроводительные документы предоставляются сразу после оплаты в печатном или электронном виде.
КАКИЕ ГАРАНТИИ, ЧТО ОПЛАЧЕННЫЕ УСЛУГИ БУДУТ ДОВЕДЕНЫ ДО КОНЦА?
- Мы берем символичную сумму предоплаты. Наши затраты на начальном этапе работы гораздо выше
- Абсолютно все условия работы (сроки, обязательства, гарантии) подкреплены договором и имеют 100% юридическую силу
- За все время нашей работы мы не получили не единого негативного отзыва. Это не значит, что не возникали сложности и не было конфликтных ситуаций. Но все сложности мы всегда решали и приходили к компромиссу, чтобы клиент остался доволен конечным результатом
- Мы очень дорожим своей репутацией — это долгие годы тяжелой работы и опыта. Не выполнение условий договора — равносильно потере достоинства и лица компании