ПН - СБ 9:00 - 20:00
8 (923) 824‑89‑87
ПЕРЕЗВОНИТЕ МНЕ

СОГЛАСОВАНИЕ ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ ИЛИ 100 % ВОЗВРАТ ДЕНЕГ

СОГЛАСОВАНИЕ ПЕРЕПЛАНИРОВКИ БЕЗ ХЛОПОТ, С ГАРАНТИЕЙ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА В ДОГОВОРЕ

Нажимая "Заказать согласование" вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и обработки персональных данных на сайте

8 (923) 824‑89‑87

перепланировка квартиры
Воспроизвести видео о перепланировка квартиры

Выезд и консультация
БЕСПЛАТНО

Получим разрешение
за 40-50 дней

Актирование квартиры
за 20 дней

Регистрация в ЕГРН
за 15 дней

перепланировка квартиры

Согласование перепланировки квартир

Согласуем перепланировку жилых объектов любой сложности и конфигурации в кратчайшие сроки с гарантией результата.

  • Берем все хлопоты на себя
  • Гарантия согласования в срок
  • Честные цены
ЗАПРОСИТЬ СТОИМОСТЬ
Сколько стоит перепланировка в квартире в 2022 году?

Согласование перепланировки помещений

Оформим перепланировку в офисах, торговых площадях, нежилых коммерческих объектах на выгодных для вас условиях.

  • Четкие сроки выполнения
  • Проектный отдел и эксперты
  • Риски берем на себя
ЗАПРОСИТЬ СТОИМОСТЬ

ГАРАНТИЯ ЦЕНЫ СОГЛАСОВАНИЯ ПЕРЕПЛАНИРОВКИ

НАШЛИ ДЕШЕВЛЕ? ДАДИМ 15% СКИДКУ!

 

Узнайте цену на согласования квартиры через онлайн-расчет. Для расчета цены нежилых помещений нажмите «Рассчитать стоимость»

Объектов уже
согласовали с нами
0 +
Распоряжений
с первого раза
0 %

РАСЧЕТ ЦЕНЫ

ЗДРАВСТВУЙТЕ,
МЕНЯ ЗОВУТ АНТОН ПЕЛЕХ

Я — руководитель «Перепланировки Нет»

Вы сейчас выбираете компанию и задаетесь вполне естественными вопросами: сколько стоит согласование, что конкретно я получу за оплаченные деньги, как убедиться в надежности компании и какие есть гарантии?

Мы работали много лет, чтобы сейчас предоставить самые выгодные условия для своих клиентов. Возьмем 100 % рисков на себя и гарантируем выполнение обязательств

АНТОН ПЕЛЕХ

РУКОВОДИТЕЛЬ

перепланировка

АНТОН ПЕЛЕХ

РУКОВОДИТЕЛЬ

1 ЧАС ВАШЕГО ВРЕМЕНИ НА ВЕСЬ ПРОЦЕСС

Без стресса, хлопот и бюрократии. Берем на себя весь спектр работ по согласованию

"ПОД КЛЮЧ" ЗА 3,5 МЕСЯЦА

Обещают быстрее? Проявите бдительность! Все сроки подкрепляем договором

РЕКВИЗИТЫ:

ИП Пелех Антон Николаевич
ИНН 550724548220
ОГРНИП 320554300045775
Счёт 40802.810.1.45000035474
БИК 045209673
Корр. счёт 30101.810.9.00000000673

НА РЫНКЕ С 2011 ГОДА

Давно работаем в сфере перепланировок. Знаем все нюансы.

ЛИЦЕНЗИИ И СРО НА ВСЕ РАБОТЫ

СРО №-П-174-01102012 от 19.05.2022 года. Действующие аттестаты кадастровых инженеров

перепланировка

ПРОЧИТАТЬ ДОГОВОР

ОБзор квартир с перепланировками

перепланировка лоджии видео
Проиграть видео

Что нельзя согласовать при перепланировке?

Запрещено размещение мокрых зон санузла и кухни над жилыми комнатами соседей с низу, так же как и размещение туалета и ванной над кухней соседей ниже. Объединение лоджии или балкона с комнатой, с присоединением площади тоже не согласуют. Особое внимание обращайте на демонтаж несущих стен и конструкций.

Чек-лист: как выявить незаконную перепланировку?

СМОТРЕТЬ
1

Несущие конструкции

2

Вынос

батареи

3

Санузел

над кухней

4

Объединение балкона

5

Короба вентшахт

6

Кухня над комнатой

7

Изменение

фасада

8

Санузел над комнатой

Мокрая зона над комнатой

СанПиН 2.1.2.2645-10

Санузел над кухней

Нарушение СанПиН 2.1.2.2645-10 п. 3.8

Кухня над жилой комнатой

Нарушение СанПиН 2.1.2.2645-10 п. 3.8

Демонтаж несущих стен

Ст 1. ГрК РФ пп. 13, 14

Объединение балкона

Нарушение СНиП 31-01-2003

Батарея на балконе

СНиП 2.04.05.1991. Статья 25 ЖК РФ

В каких городах мы работаем?

История согласования перепланировок началась с города Омска, где базируется главный офис.

С каждым годом список городов, где мы начинаем свою работу пополняется. 

Расширение географии услуг не ухудшает их качество, а наоборот позволяет взять лучшее с каждого региона и применить перенятый опыт и знания во всех городах. 

Москва

Оформление перепланировки в Москве значительно отличается от других регионов, однако это не мешает нам оказывать услуги высочайшего качества в этом городе.
ПОДРОБНЕЕ

Екатеринбург

Екатеринбург - быстроразвивающийся город с большой строительной площадкой. Многие квартиры сдаются со "свободной" планировкой.
ПОДРОБНЕЕ

Омск

Первый и центральный офис, где работают наши проектировщики и кадастровые инженеры. Открылся в 2018 году.
ПОДРОБНЕЕ

Новосибирск

Новосибирск стал вторым городом, где мы начали оказывать свои услуги. Предоставление услуг началось в 2019 г.
ПОДРОБНЕЕ

Калининград

Город с большим культурным наследием, что откладывает особый отпечаток на порядке согласования перепланировок.
ПОДРОБНЕЕ

Челябинск

Наш офис в крупнейшем промышленном городе России. Открылся в 2023году.
ПОДРОБНЕЕ

Услуги перепланировки

Риски при перепланировке

Квартира без согласованной перепланировки юридически чиста на 80%. Объект имеет расхождения данных с Росреестром. Расхождения затрагивают базовый чертеж и площадь объекта — это относится к недостоверным данным.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

  • Штраф инспекции
  • Проблемы с продажей
  • Продажа с торгов
ПОЗВОНИТЕ НАМ

Жилищная инспекция

Штраф не велик, однако вручается предписание, “вернуть квартиру в соответствие с поэтажным планом, либо узаконить выполненные работы”.

ОТ 2 500 РУБЛЕЙ

ХОЧУ СОГЛАСОВАТЬ

Проблемы при продаже

Банки и риэлторы снижают стоимость объекта из-за рисков. Росреестр приостанавливает ряд сделок до полного согласования перепланировки.

В 2 ИЗ 10 СЛУЧАЕВ

ХОЧУ СОГЛАСОВАТЬ

Суд и потеря квартиры

В отношении собственника заведут судебное дело с последующей реализацией квартиры с торгов и выселением проживающих, НА ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЯХ!

Ст. 29 ЖК РФ п. 5

ХОЧУ СОГЛАСОВАТЬ

Отзывы наших клиентов

Надежность, скорость и 100 % результат. Отзывы наших клиентов этому подтверждение!

 

Есть замечания или предложения?

Позвоните на прямой номер службы поддержки

8 995 671 73 78

"Сделала перепланировку, нужно было согласовать, компанию эту просто нашла в поиске. Со мной работал Антон. С самого начала мне очень подробно объяснили все шаги которые предстоит выполнить, назвали сроки, цену а также предупредили какие ремонтные работы не стоит выполнять. "
ДарьяОтзыв в 2ГИС
"Компания сильно отличается подходом к работе! С самого первого знакомства и до выполнения условий договора. Каждый шаг и действие отработаны и контролируются. Очень понравилась работать с этой компанией!"
Валентин ЛевшуковОтзывы Google
"Соседи пожаловались на ремонт в инспекцию, после чего нам сказали согласовать перепланировку. Обратилась в Перепланировки НЕТ. Всю обещанную работу выполнили в срок и за указанную стоимость. Нареканий к согласованию нет. Оформляли ванну и проем в стене."
​svkruglov55Отзыв в 2ГИС
"Продавал квартиру и покупателю не согласовали ипотеку из за несогласованной перепланировки. Обратился в эту компанию по совету ТСЖ. Я практически не касался перепланировки, пару раз замерщики приезжали. Пришлось только оплатить технический паспорт дополнительно, у меня его не было. Советую этих ребят"
Алексей ЧерногородовРуководитель
"Нашла компанию в интернете. Знакомство началось через чат в вотсап. Подробно проконсультировали. С мужем решили здесь согласовать перепланировку. Удобно, что никуда не нужно ходить, не стоять в очередях, все сделали за нас. Большое спасибо за работу!"
Мария СоловьеваОтзывы Google
"Хорошее соотношение цена-Качество. Оформляла перепланировку «под ключ». документы все были готовы в оговорённый срок, результатом довольна."
Юлия ДзюбанОтзыв в 2ГИС
"Внимательно выслушали все хотелки, на следующий день сделали все замеры. 1. Все подкреплено договором, прописаны все сроки и обещания 2. Юрист всегда отвечает, или перезванивает через час-два. Работала с разными юристами, и у многих в норме не брать трубку и не отвечать. Тут же на удивление всегда на связи"
Сюзанна ВладенковаОтзыв в 2ГИС
"Оперативно и четко сделали проект перепланировки квартиры для дальнейшего согласования. Быстро и профессионально! Спасибо!"
Вадим П.Яндекс отзывы
"Перепланировки НЕТ очень быстро оформили мою перепланировку. Я только получал сообщение о подаче и получении документов. Большое спасибо!"
Сергей ПанфиловОтзывы Google
"Специалисты действительно разбираются в ремонтных работах и архитектурных решениях. Не побоялись доверить свою квартиру этой компании, как оказалось не зря. Опытные специалисты. Гарантия согласования, единая тарификация есть и на сайте и в договоре. "
luchik198755Отзывы Flamp.ru
Предыдущая
Следующая
Согласование перепланировки
5/5
5/5
лого авито
5/5
5/5

Этапы согласования перепланировки

01

этапы работ

Оставляете заявку

8 (923) 824‑89‑87

или через

ФОРМУ ЗАКАЗА >

02

этапы работ

Замер

Выезжаем к вам

 

  • СОБИРАЕМ ИНФОРМАЦИЮ об объекте: тип дома, ведомость отделки

 

  • ПРОВОДИМ ЗАМЕРЫ объекта высокоточной Leica Disto X3

 

  • ФОТОФИКСАЦИЯ имеющегося ремонта и коммуникаций

 

ВЫЕЗД НА ЗАМЕР БЕСПЛАТНЫЙ

03

этапы работ

Заключение договора

  • ОГОВАРИВАЕМ УСЛОВИЯ сроков и гарантии

 

  • ЗАКЛЮЧАЕМ договор

 

  • ПРЕДОПЛАТА 20% (остаток после положительного согласования)

04

этапы работ

Согласование

  • ИЗГОТАВЛИВАЕМ ПРОЕКТ и согласовываем с заказчиком

 

  • ПРОВОДИМ все этапы согласования в установленный срок

 

  • ГОТОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ привозим заказчику — согласование окончено

До встречи на замерах

  • Запишитесь на замеры
  • Осуществим выезд в течение 48 часов
  • Проведем осмотр и проинструктируем
  • Выезд и консультация - бесплатно

Нажимая «Заказать согласование» вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и обработки персональных данных на сайте

Частые вопросы о согласовании перепланировки

По закону, к ремонту можно приступить только после получения положительного Распоряжения о согласовании. До этого все ремонтные работы будут незаконны. Начало ремонтных работ без согласия проводится на свой страх и риск.

В среднем, получение Распоряжения занимает 2-2,5 месяца. После получения Распоряжения можно спокойно приступать к ремонту, не опасаясь жалоб соседей или визита жилищной инспекции.

В согласование перепланировки «Под ключ» входит все юридическое сопровождение и подготовка требуемых документов. По итогу работ у Вас будет следующий пакет:

  • Старый тех. паспорт
  • Проект перепланировки
  • Распоряжение
  • Акт приемки в эксплуатацию 
  • Новый тех. паспорт
  • Акты скрытых работ (если проводились соответсвующие работы)
  • Согласие банка и страховой компании (если квартира в ипотеке)
  • Технический план
  • Новая выписка из ЕГРН

При согласовании перепланировки «под ключ» обязательное условие — оформление доверенности на перепланировку и переустройство соответствующего объекта. Доверенность безопасная. По ней мы имеем право представлять ваши интересы только в вопросах перепланировки и переустройства и только по объекту, где проводится перепланировка

В Москве и регионах при внесении незначительных изменений в проект возможно его переподписать в Администрации без новой подачи и получения нового Распоряжения. Если правки значительны, то придется подавать пакет документов зановоо

Технические вопросы

При наличии электрической варочной поверхности и демонтаже НЕ несущей стены согласование возможно. При газифицированных кухнях и несущих стенах в некоторых случаях допускается объединение.

Если объединение проводится в границах старого туалета и ванной, то согласование возможно. При расширении границ нового санузла следуйте правилу — размещение мокрой точки санузла запрещено над жилыми комнатами и кухнями соседей этажом ниже.

В 90% случаев присоединение и объединение балкона/лоджии с комнатой или кухней запрещено. Допускается установка «французский» окон со сносом подоконной части, однако ее можно сносить только в кирпичных или монолитно-каркасных домах.

Финансовые вопросы

При заключении договора вносится предоплата 20% от стоимости договора. Остаток вносится после получения положительного Распоряжения. При окончании ремонтных работ, Заказчик сообщает об этом и мы завершает оставшиеся работы по договору.

Рассрочка платежа уже предусмотрена при подписании договора. Первый платеж размером 20% от стоимости договора вносится при подписании. Следующий платеж будет только через 2 месяца. В некоторых ситуациях этот срок может быть увеличен при предварительном согласовании с руководством.

Мы предоставляем все распространенные формы оплаты:

  • прямой перевод на банковскую карту
  • банковский перевод по выставленному счету
  • наличными в офисе
  • кредитной/банковской картой через веб-терминал

Сопроводительные документы предоставляются сразу после оплаты в печатном или электронном виде.

  1. Мы берем символичную сумму предоплаты. Наши затраты на начальном этапе работы гораздо выше
  2. Абсолютно все условия работы (сроки, обязательства, гарантии) подкреплены договором и имеют 100% юридическую силу
  3. За все время нашей работы мы не получили не единого негативного отзыва. Это не значит, что не возникали сложности и не было конфликтных ситуаций. Но все сложности мы всегда решали и приходили к компромиссу, чтобы клиент остался доволен конечным результатом
  4. Мы очень дорожим своей репутацией — это долгие годы тяжелой работы и опыта. Не выполнение условий договора — равносильно потере достоинства и лица компании 

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?

Офис: 8 (923) 824‑89‑87
Служба поддержки: +7 995 671 73 78

ПЕРЕЗВОНИТЕ МНЕ

ХОТИТЕ ОФОРМИТЬ ЗАЯВКУ?

8 (923) 824‑89‑87
mail@pereplan.net

ЗАКАЗАТЬ СОГЛАСОВАНИЕ

МЫ ОТКРЫТЫ

С ПН по СБ 09:00 – 20:00
Воскресенье - выходной

НАШИ КОНТАКТЫ
8 (923) 824‑89‑87

* Все цены, предложения и сроки на сайте не являются публичной офертой. Для уточнения информации обратитесь по указанным контактным данным

ВСЕГО 4 ШАГА

Заполните анкету и мы свяжемся с Вами в течение 10 минут

Нужна помощь в перепланировке?

Консультация по телефону:

8 (923) 824‑89‑87

Отвечу на почту в течение 3-х часов:

mail@pereplan.net

Whatsapp Telegram Youtube

Оставьте свой номер телефона и я перезвоню в течение 10 минут

Нажимая "жду звонка" Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и обработки персональных данных сайта

перепланировка спросить whatsapp

Наведите камеру телефона на QR-код чтобы быстро написать нам в WhatsApp

Перейти в WhatsApp >

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.

согласен