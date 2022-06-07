Согласование перепланировки

"Внимательно выслушали все хотелки, на следующий день сделали все замеры. 1. Все подкреплено договором, прописаны все сроки и обещания 2. Юрист всегда отвечает, или перезванивает через час-два. Работала с разными юристами, и у многих в норме не брать трубку и не отвечать. Тут же на удивление всегда на связи"